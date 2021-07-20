المملكة المتحدة تدين التفجير الإرهابى بمدينة الصدر العراقية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلى، فى تصريح له الاثنين، إن بلاده تدعم العراق فى حربه على الإرهاب، معربًا عن خالص التعازى والمواساة لذوى الضحايا.

وأمس الاثنين، أدى تفجير إرهابى فى مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، إلى وقوع 30 قتيلا و 60 جريحا.

وأوضحت قناة "العربية"، أن الحادث نتج عن انفجار حزام ناسف كانت ترتديه امرأة، داخل سوق الوحيلات، فيما أعلن تظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن الهجوم.