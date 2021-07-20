جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت الهيئة بأن الهزة جرى رصدها الساعة 20:30 مساء الاثنين بتوقيت UTC المطابق لتوقيت جرينيتش. وأوضحت الهيئة أن بؤرة الهزة كانت على بعد 163 كيلومترا جنوب شرقى مدينة لورينجاو فى بابوا غينيا الجديدة، وعلى عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أى معلومات عن خسائر مادية أو بشرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية قوتها 5.7 درجة قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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