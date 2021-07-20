نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Doha” موعد صلاة عيد الأضحى في الدوحة 2021 / 1442 وشرح مبسط طريقة صلاة العيد في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الدوحة 2021 / 1442عاصمة دولة قطر، والتى يسكنها أكبر عدد من المواطنين والمقيمين في البلد، وبالتالي يهمهم معرفة توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في قطر لأداء السنة المؤكدة والتى ينتظرونها كل عام، راغبين معرفة آخر الإجراءات المتأخذة من قبل السلطات لأن عيد الأضحي 2021 جاء في ظروف استثنائية، وهى للعام الثاني على التوالي انتشار فيروس كورونا في البلاد، ويتحدد موعد صلاة عيد الأضحى في الدوحة 2021 / 1442 بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدوحة 2021 / 1442

حددت وزارة الأوقاف القطرية موعد صلاة عيد الأضحى في الدوحة 2021 / 1442 في تمام الساعة 05:15 صباحً غدّا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1442 و 20 يوليو 2021، على أن لاتتجاوز مدة صلاة العيد في المسجد بالخطبة 15 دقيقة لتجنب التجمعات والمصافحة لتداعيات فيروس كورونا.

صلاة عيد الأضحي 2021 في قطر

أتاحت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية صلاة عيد الأضحي 2021 في قطر في 900 مصلى وجامع حتى يستوعب جموع المسلمين في البلد الذين يترقبون صلاة عيد الأضحي2021 خلال الساعات المقبلة، مؤكدة على تعقيم المساجد، ويشدد العاملين فيها على الالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات لتقليل خطر الإصابة فيما بيهم أو حدوث سلالات جديدة للفيروس.

طريقة صلاة العيد في البيت

أجمع الفقهاء وعلماء الدين على أن يحصل المسلم على أجر صلاة عيد الأضحي في البيت مثل صلاة العيد في المسجد كاملاً، وعن طريقة صلاة العيد في البيت تتحدد على النحو الآتي:

تصلى صلاة العيد في البيت مثل المسجد ركعتين.

في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، ترديد 7 تكبيرات ثم استكمال الركعة.

في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام، ترديد 5 تكبيرات ثم استكمال الركعة حتى التشهد والتسليم.

وفي إطار عرض موعد صلاة عيد الأضحى في الدوحة 2021 / 1442 والحديث عن صلاة العيد في البيت، يجدر الإشارة عدم وجود خطبة في البيت بعد الانتهاء من الصلاة.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا موعد صلاة عيد الأضحى في الدوحة 2021 / 1442 وشرح مبسط طريقة صلاة العيد في البيت بكل تفاصيلها.

ما هو أجر صلاة عيد الأضحى ؟