صور .. تطهير الصفا والمروة استعداد لـ قدوم حجاج بيت الله الحرام

جدة - نرمين السيد - نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، على صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورا من عملية تعقيم جبلى الصفا والمروة، وفق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.





وقامت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام فى غسيل وتعقيم جبلى الصفا والمروة، استعدادا لـ استقبال حجاج بيت الله الكريم بعد عودتهم من المشاعر المقدسة. جدير بالذكر، أن إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تقوم بتطهير جبلى الصفا والمروة بشكل دورى مرة كل أسبوع، من خلال 25 من القوى العاملة، الذين يقومون بعمليات الغسيل والتعقيم، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة.

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