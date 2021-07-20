أحدث عروض العثيم “هلا بالعيد” عروض عيد الأضحى المبارك لعام 1442، من المعروف عن عبدالله العثيم انه يقدم أفضل العروض الأسبوعية، وعلى وجه الأخص يقدم أفضل العروض في المناسبات الدينية والوطنية وخلافه، وبمناسبة احتفال العالم الإسلامي بقدوم عيد الأضحى المبارك لعام 1442، تقدم أسواق عبد الله العثيم المنتشرة بجميع فروعها أجدد وأقوى العروض على أغلب المنتجات تحت شعار يدعي باسم “هلا بالعيد”.

عروض العيثم “هلا بالعيد”

بما أن المناسبة التي يستعد للاحتفال بعيد الأضحى أوكما يَسمونه بعض من البلدان العربية بالعيد الكبير، ويعتبر اللحم هو الرمزي التعبيري للاحتفال بتلك العيد، فقدم العثيم عروض رائعة على اللحوم بكافة أنواعها منها لحم بلدي بالعظم ولحم بلدي بدون عظم ولحم حاشي بدون عظم ولحم حاشي بالعظم وغيره، فعلى سبيل المثال نجد أن:

عرض الكيلو من لحم بلدي خالي العظم بسعر 41.95 ريالاً

سعر الكيلو من اللحم البلدي بالعظم 32.95 ريال سعودي

ثمن الكيلو من لحم الحاشي خالي العظم 42.95 ريال

عرض الكيلو من اللحم الحاشي بالعظم 32.95 ريال.

عروض العثيم هلا بالعيد

كانت بداية عروض عبد الله العثيم في كافة فروعه من يوم الرابع عشر من شهر يوليو الحالي ومستمرة حتى يوم السابع والعشرين من يوليو، حيثُ يقدم أضخم وأجدد العروض على مقاضيكم الشهرية، كمنتجات الألبان والمستلزمات المنزلية ومنتجات التجميل والجوالات والأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات التمويلية والتجارية التي تحظى اهتمام كبير من قبل العميل.

أحدث كتالوج عروض وخصومات العثيم

عروض العيثم يوم الأثنين الموافق التاسع عشر من يوليو الحالي والموافق عرفة عرفات

قدم عبد الله العثيم مهرجان الطازج يوم التاسع من شهر ذي الحجة بمناسبة وقوف حجيج بيت الله الحرام على جبل عرفات ومن العروض التي قدمها العثيم مهرجان العناية بالأسنان والتي يتمثل في عرض عبوتين من معجون أسنان اورل بي بسعر 12.95 ريال سعودي، كما قدم مهرجان الصحة والجمال مكينة جيلت بسعر 21.95 ريال، فرشاة أسنان اورل بي 4 حبات بسعر 11.95، وبما أن أمس كان الاثنين فقدم العثيم مهرجان الطازج عرض الاثنان من الكيلوات بسعر كيلو واحد وذلك ينطبق على الفاكهة والخضروات وكذلك المكسرات.