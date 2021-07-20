إعفاء قرض الراجحي من سداد الأقساط وحالات الاستثناء من الإعفاء 1442

إعفاء قرض الراجحي من السداد في المملكة العربية السعودية، يقدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات لجميع العملاء ليوفر لهم أفضل طريقة للتعامل ولاكتساب ثقة عملائه، ولذلك قدم بنك راجحي خدمة طلب إعفاء عن سداد القروض للعملاء بشروط بسيطة جداً نظراً لثقة مصرف الراجحي في عملائه فيوفر خدمة أعفاء عن سداد القروض لمن تعثرت ظروفه المادية والاجتماعية نتيجة ظروف البلاد الاقتصادية حيث يوفر لجميع مواطنين طلب التقديم إلكترونياً بدون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع البنك وفي هذه المقالة سوف نقدم إليكم جميع المعلومات عن إعفاء قرض الراجحي من سداد الأقساط .

إعفاء قرض الراجحي من سداد الأقساط

شروط طلب إعفاء سداد القروض، يقدم بنك الراجحي خدمة الأعفاء عن السداد لمن تعثرت ظروفه المادية والصحية كالاتي :

في حالة الوفاة العميل يقوم بتقديم شهادة الوفاة ويتم إعفاء الأسرة ويقوم البنك بتقديم خدمة التامين التكافلي .

في حالة العجز كلياً أو جزيئاً بسبب حادث الذي يجعل العميل غير قادراً على العمل لسداد الأقساط مع تقديم الأوراق اللازمة لأثبات ذلك.

تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لموقع الالكتروني الخاص ببنك الراجحي لطلب الإعفاء. تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول للعميل صاحب الأعفاء. تقوم بملء البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الموقع وبشكل كامل. ثم قم بالضغط على حفظ وإرسال الطلب. يتم الرد عليك من خلال رسالة يقوم البنك بإرسالها عبر الهاتف الجوال للرد علي طلبه سواء القبول أو الرفض.

حالات الاستثناء من الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي

كيفية الحصول علي إعفاء بنك الراجحي من خلال:

يقدم مصرف الراجحي خدمات معفاة من الأقساط التمويلية ، ولكن بالرغم من شروط الإعفاء السابقة ، لا يزال بالإمكان إعفائه من ميزة الإعفاء من القروض أو الأقساط ، والاستثناءات هي كما يلي: