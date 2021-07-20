الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استخدام برمجيات إسرائيلية خبيثة للتجسس

وتعليقا على تحقيق أجراه اتحاد إعلامى عالمى استنادا إلى بيانات استهداف مسربة، قدّم دليلا آخر على استخدام "البرامج الخبيثة"، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت: "الاكتشافات المتعلقة بالاستخدام واسع النطاق والواضح لبرنامج "بيجاسوس"، للتجسس على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين وغيرهم فى مجموعة متنوعة من البلدان مثيرة لقلق بالغ".
وأوضحت "يبدو أنها تؤكد بعضا من أسوأ المخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام تقنيات المراقبة بغرض تقويض حقوق الإنسان بشكل غير قانونى".
وأضافت "نظرا لأن هذه البرامج وغيرها تتيح عمليات اقتحام شديدة العمق لأجهزة المستخدمين، ما ينجم عنه رؤى متفحصة لجميع جوانب حياتهم، فلا يمكن تبرير استخدامها إلا فى سياق التحقيقات فى الجرائم والتهديدات الأمنية الخطيرة".
وأشارت مفوضة الأمم المتحدة إلى أنه "إذا كانت المزاعم الأخيرة بشأن استخدام "بيجاسوس" صحيحة ولو بشكل جزئى حتى، فقد تم تجاوز ذلك الخط الأحمر مرارا وتكرارا مع إفلات كامل من العقاب"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
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