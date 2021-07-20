“سنة” موعد صلاة عيد الأضحى في الطائف 2021 / 1442 وعدد تكبيرات صلاة العيد من السنة النبوية

موعد صلاة عيد الأضحى في الطائف 2021 / 1442 وعدد تكبيرات صلاة العيد من الأسئلة التى يهتم بمعرفة إجاباتها الكثيرون في التوقيت الحالي، حيث تفرقنا أيامًا قليلة عن موعد عيد الأضحي 2021 في 20 يوليو الجاري، واستعداد المسلمون بالأضاحي لذبحها بعد صلاة العيد أو خلال أيام عيد الأضحي، بجانب الاستعداد الكامل ليوم عرفة بالصيام والصدقات وفعل الخير، فتفوح الروحانيات من كل مكان، وتتوالى استعدادات عيد الأضحي المبارك حول العالم، ولأن الطائف من أبرز مدن المملكة العربية السعودية، نجد موعد صلاة عيد الأضحى في الطائف 2021 / 1442 يدور في أذهان العديد من المواطنين والمقيمين في المدينة، بالإضافة إلى الساحات المفتوحة لصلاة العيد والمساجد الكبري، واطمئنانهم على الإجراءات الاحترازية المأخوذة في أرجاء المملكة للوقاية من فيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الطائف 2021 / 1442

أعلنت دار الإفتاء السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحي في الطائف 2021 على أن يكون في تمام 6:17 صباحً، مع الإشارة إلى أن موعد صلاة العيد في الشرع يتحدد عقب شروق الشمس بحوالى 20 دقيقة أي ثلث ساعة، ويستمر حتى أذان الظهر، وسط مراسم بهجة ومحبة بقدوم العيد والفرحة المنتظرة.

عدد تكبيرات صلاة العيد

تعتبر صلاة العيد من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت عيد الأضحي المبارك الذي تفرقنا عنه أيامًا قليلة أو عيد الفطر، وتكون صلاة العيد واحدة بعدد ركعتين والتكبيرات على النحو الآتي:

أول ركعة: عدد 7 تكبيرات باستثناء تكبيرة الإحرام.

ثاني ركعة: عدد 5 تكبيرات باستثناء تكبرية القيام من الركوع.

موسم الحج 2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، كامل استعداداتها لـ موسم الحج 2021 وكذلك لـ صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية بمختلف المدن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المنتشر في البلاد، بما يضمن الحماية الكاملة لجميع المصلين، وفتح الساحات الكبرى لصلاة العيد حتى تقلل خطر الإصابة بالعدوي فيما بينهم، وحذرت من التجمعات وطالبت الجميع بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعليمات المحددة من قبل السلطات السعودية.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا موعد صلاة عيد الأضحى في الطائف 2021 / 1442.

ثواب صلاة العيد

حديث: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الطُّرُقِ، …فَإِذَا صَلَّوْا، نَادَى مُنَادٍ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ، فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ» أخرجه الطبراني وغيره، وفي إسناده ضعف، ولكن له شواهد مرفوعة وموقوفة، تقوي الاستشهاد به في فضائل الأعمال.