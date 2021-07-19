وبحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فإن موجة مباغتة من القذائف الصاروخية سقطت على بلدتى (جورين) و(ناعور جورين) فى منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالى الغربى، مصدرها المجموعات المسلحة المتمركزة بريف إدلب الجنوبى.
وأكد الوكالة أن القصف الصاروخى على أحياء البلدتين ومزارعهما، أسفر عن مقتل طفل وإصابة 13 مدنيا آخرين، فى حصيلة أولية، نظرا لوجود حالات حرجة بين المصابين الذين نقلوا لتلقى العلاج فى مشفى مدينة السقيلبية الوطنى بريف حماة الغربى.
وكشف مصدر طبى فى مشفى السقيلبية، أن طفلا وصل إلى قسم الإسعاف وهو بحالة حرجة للغاية، وأن جميع محاولات الكادر الطبى لإنقاذ حياته باءت بالفشل، نظرا للتهتك الواسع فى جسده جراء إصابة مباشرة تلقاها جسده بإحدى القذائف، ليفارق الحياة متأثراً بإصابته.
وأشار المصدر إلى أن 13 مدنيا آخرين تم إسعافهم إلى أقسام المشفى المختلفة، وهم يعانون من إصابات متفرقة بينها حالات حرجة، ويتم تقديم العلاج المناسب لهم فى الوقت الحالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل طفل وإصابة 13 مدنيا بقصف صاروخى على ريف حماة السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.