مقتل طفل وإصابة 13 مدنيا بقصف صاروخى على ريف حماة السورية

جدة - نرمين السيد - لقى طفل مصرعه، وأصيب 13 مزارعا فى قصف صاروخى شنته التنظيمات الإرهابية المسلحة فى ريف إدلب على مناطق ريفية محاذية بريف حماة الشمال الغربى وسط سوريا، كما تم تسجيل اشتعال حرائق فى بعض المواقع التى تم استهدافها.





وبحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فإن موجة مباغتة من القذائف الصاروخية سقطت على بلدتى (جورين) و(ناعور جورين) فى منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالى الغربى، مصدرها المجموعات المسلحة المتمركزة بريف إدلب الجنوبى.

وأكد الوكالة أن القصف الصاروخى على أحياء البلدتين ومزارعهما، أسفر عن مقتل طفل وإصابة 13 مدنيا آخرين، فى حصيلة أولية، نظرا لوجود حالات حرجة بين المصابين الذين نقلوا لتلقى العلاج فى مشفى مدينة السقيلبية الوطنى بريف حماة الغربى.

وكشف مصدر طبى فى مشفى السقيلبية، أن طفلا وصل إلى قسم الإسعاف وهو بحالة حرجة للغاية، وأن جميع محاولات الكادر الطبى لإنقاذ حياته باءت بالفشل، نظرا للتهتك الواسع فى جسده جراء إصابة مباشرة تلقاها جسده بإحدى القذائف، ليفارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأشار المصدر إلى أن 13 مدنيا آخرين تم إسعافهم إلى أقسام المشفى المختلفة، وهم يعانون من إصابات متفرقة بينها حالات حرجة، ويتم تقديم العلاج المناسب لهم فى الوقت الحالى.