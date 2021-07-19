موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021 / 1442 يأتى وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية البلد من أى تلوث أو انتشار فيروس كورونا بين سكانها، وتكون صلاة عيد الأضحي سنة مؤكدة يتقربها المسلمين في كل بقاع الأرض بالإضافة إلى إحياء سنة الأضحية عن سيدنا إبراهيم، بجانب موسم الحج الذي يعد الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيل، والذي اقتصر هذا العام على المواطنين والمقيمين في السعودية فقط، وفي الساعات الجارية يتنظر المسلمون موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021 / 1442 باحثين عن المساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الأضحي2021 في مختلف المناطق، وكذلك طريقة صلاة عيد الأضحي في البيت التى تتحدد بركعتين وعدد تكبيرات صلاة العديد تكون 7 تكبيرات في الركعة الأولى و 5 تكبيرات في الركعة الثانية.

موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021 / 1442

كشفت وزارة الأوقاف عن موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021 / 1442 في تمام الساعة 05:15 دقيقة أى بعد شروق الشمس في البلد بحوالى 15 دقيقة وتعتبر قطر من أصغر الدول العربية وبالتالي يكون الفرق بين صلاة عيد الأضحي 2021 في قطر بمختلف المدن دقائق بسيطة.

توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في قطر

يتباين توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في قطر بين المدن بدقائق قليلة معدودة، ويمكن مطالعة موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021 / 1442 بمختلف المدن من خلال الجدول التالي:

العاصمة القطرية الدوحة 05:15 صباحًا.

الوكرة 05:15 صباحًا.

الريان 05:16 صباحًا.

الخور 05:15 صباحًا.

الشحانية 05:16 صباحًا.

أم صلال 05:15 صباحًا.

بلدية الضعائن 05:15 صباحًا.

بلدية الشمال 05:15 صباحًا.

أم صلال 05:16 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي 2021 في قطر

وفي سياق تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021 / 1442 أتاحت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 900 جامع وساحة صلاة، منتشرة في مختلف المناطق لتستوعب عدد المصلين على مستوى الدولة، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا أو أى عدوى تنتقل بين المصلين، وتهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحي المبارك.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021 / 1442 أكثر من 900 جامع.. وإجراءات احترازية مشددة، كذلك تناولها آخر التصريحات الصادرة من الحكومة في هذا الشأن.