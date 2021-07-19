- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع تفاصيل خبر dari iq رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين بالعراق 2021 خطوات التسجيل والمواعيد والشروط والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - dari iq هو رابط الاستمارة الالكترونية لتوزع الاراضي للمواطنين بالعراق وهو الرابط الرسمي للتسجيل للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الإعمار والإسكان بالعراق، وهي قطع أراضي سكنية موزعة في كافة المحافظات بالعراق، وتم وضع شروط وضوابط للموافقة على الطلبات المقدمة للحصول على إحدى قطع الأراضي السكنية الممنوحة من الدولة إلى المواطنين العراقيين
dari iq رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين 2021 بالعراق
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية عن منحها لأكثر من 500 ألف قطعة أرض سكنية موزعة على محافظات العراق وأن الأولوية للحصول على الأراضي السكنية للأفراد ذو الإعاقة، وأصحاب الرعاية الاجتماعية والأفراد ذو الدخل المحدود من المواطنين والأرامل والمطلقات الذين لديهم أطفال، مشيرة إلى أن التقديم سيكون عبر الاستمارة الالكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين وأنه لن يكون هناك تقديم يدوي.
مواعيد التقديم في المحافظات على رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين
قالت وزارة الإعمار والإسكان أن هناك مواعيد لكل محافظة من محافظات العراق للتسجيل على رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين وأنه يجب التأكد من المواعيد الخاصة بالتسجيل مع مراعاة الدقة في وضع البيانات وتسجيلها على المنصة الالكترونية.
خطوات التسجيل في dari iq رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين
التسجيل في رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين بالعراق هو أمر يتميز بالسهولة والدقة في نفس الوقت، حيث أوضحت وزارة الإعمار أنه يجب تحري الدقة في البيانات والمعلومات التي يتم تسجيلها على البوابة الالكترونية مشددة أنه لا يسمح بالتسجيل أكثر من مرة أما عن خطوات التسجيل فهي:
- الدخول إلى البوابة الرسمية dari.iq
- إضافة رقم الهاتف الجوال.
- التأكد من الرقم.
- تسجيل البيانات المطلوبة وهي تتضمن الاسم ومعلومات يتم تسجيلها من المستندات الشخصية الثبوتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر dari iq رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين بالعراق 2021 خطوات التسجيل والمواعيد والشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.