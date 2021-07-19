dari iq رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين بالعراق 2021 خطوات التسجيل والمواعيد والشروط 

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محمد سياف - ابو ظبي - dari iq هو رابط الاستمارة الالكترونية لتوزع الاراضي للمواطنين بالعراق وهو الرابط الرسمي للتسجيل للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الإعمار والإسكان بالعراق، وهي قطع أراضي سكنية موزعة في كافة المحافظات بالعراق، وتم وضع شروط وضوابط للموافقة على الطلبات المقدمة للحصول على إحدى قطع الأراضي السكنية الممنوحة من الدولة إلى المواطنين العراقيين

dari iq رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين 2021 بالعراق

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية عن منحها لأكثر من 500 ألف قطعة أرض سكنية موزعة على محافظات العراق وأن الأولوية للحصول على الأراضي السكنية للأفراد ذو الإعاقة، وأصحاب الرعاية الاجتماعية والأفراد ذو الدخل المحدود من المواطنين والأرامل والمطلقات الذين لديهم أطفال، مشيرة إلى أن التقديم سيكون عبر الاستمارة الالكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين وأنه لن يكون هناك تقديم يدوي.

مواعيد التقديم في المحافظات على رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين

قالت وزارة الإعمار والإسكان أن هناك مواعيد لكل محافظة من محافظات العراق للتسجيل على رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين وأنه يجب التأكد من المواعيد الخاصة بالتسجيل مع مراعاة الدقة في وضع البيانات وتسجيلها على المنصة الالكترونية.

خطوات التسجيل في dari iq رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين

التسجيل في رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين بالعراق هو أمر يتميز بالسهولة والدقة في نفس الوقت، حيث أوضحت وزارة الإعمار أنه يجب تحري الدقة في البيانات والمعلومات التي يتم تسجيلها على البوابة الالكترونية مشددة أنه لا يسمح بالتسجيل أكثر من مرة أما عن خطوات التسجيل فهي: