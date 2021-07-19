الجزائر تعدل إجراءات الحجر المنزلى فى 24 ولاية

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة إن التعديل سيكون من الساعة 11 ليلا إلى غاية الساعة 4 صباحا عبر 24 ولاية.

وأفاد بيان عن الحكومة بأن القرار سيدخل حيز الخدمة بداية من يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وذكرت السلطات الجزائرية فى البيان الولايات الـ24 المعنية وهى: أدرار، الأغواط، أم البواقى، باتنة، بجاية، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تيزى وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سيدى بلعباس، وكذلك ولاية قسنطينة، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، تيبازة، وعين تموشنت.

كما مددت الحكومة قرار منع حفلات الزواج والختان عبر كامل التراب الوطنى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".