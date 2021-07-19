أخبار اليمن : اعلان هام من هيئة البريد اليمني

اعلان هام من هيئة البريد اليمنيأعلنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، عن استمرار دوام مكاتبها بصورة استثنائية منذ صباح عيد الأضحى، وخلال إجازة العيد.

وأوضح مدير عام الهيئة عمار وهان في تصريح صحفي أن مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات، تعمل بطاقتها التشغيلية ومستمرة في تقديم خدماتها.. مؤكدا حرص الهيئة على توفير كافة التسهيلات دون انقطاع.

ولفت إلى أن استمرار الدوام بمكاتب البريد يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة لتسهيل تعاملات المواطنين وصرف نصف المرتب للجهات الحكومية التي تصرف عبر البريد والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وأشار وهان إلى استمرار الدوام يوم العيد في المكاتب المركزية وعودة الدوام من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في المحافظات.