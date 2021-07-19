الكاظمي : التنسيق مع الأردن ومصر ليس محورا جديدا

دوت الخليج :- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنّ التنسيق مع الأردن ومصر ليس محورا جديدا. وأضاف الكاظمي، عبر شاشة العربية، أنّ علاقة العراق مع الدول الأوروبية تساعد الوضع الاقتصادي والإداري على التعافي. وقال الكاظمي، “نسعى إلى رفع اسم العراق من قائمة الدول المتهمة بغسل الأموال”.

وقال الكاظمي، “نسعى إلى رفع اسم العراق من قائمة الدول المتهمة بغسل الأموال”.

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