بايدن: التحقيق فى عمليات القرصنة الصينية لم ينته بعد

جدة - نرمين السيد - وأوضح بايدن أن "الصين قد لا تكون هى من تجرى عمليات القرصنة بنفسها، ولكنها تقوم بتسهيلها لأطراف آخرين"، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وكشف الرئيس الأمريكى جو بايدن عما يميز من وجهة نظره أنشطة القراصنة الإلكترونيين فى الصين عن أنشطة نظرائهم الروس.

وقال بايدن للصحفيين اليوم الاثنين ردا على طلب تحديد الفرق الرئيسى بين الهاكرز الصينيين والروس: "من وجهة نظرى، ولن أتلقى تقريرا مفصلا من استخباراتنا سوى صباح يوم الغد، فإن الحكومة الصينية ربما تساعدهم - على خلاف الحكومة الروسية التى لا تفعل ذلك بنفسها لكنها تقدم الحماية لمن يفعل ذلك".

ودانت الولايات المتحدة بشدة الصين على خلفية شبهات بقيامها بأنشطة إلكترونية "خبيثة" فى موقف اقتدى به حلفاؤها، واتّهمت بكين بارتكاب جرم الابتزاز وطلب فديات من شركات خاصة وتهديد الأمن القومى.

وأعلن مسؤول أمريكى رفيع المستوى اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبى تتهم السلطات الصينية بالتعاون مع قراصنة إلكترونيين مأجورين، متوعدة بالرد على تصرفات بكين "غير المسؤولة".

ونفت الصين الاتهامات بالوقوف وراء أعمال قرصنة إلكترونية ضد مؤسسات أجنبية، داعية المجتمع الدولى إلى تضافر الجهود فى مواجهة أنشطة الولايات المتحدة التى تهدد الأمن السيبرانى فى العالم.