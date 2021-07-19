عاجل.. بدء لقاء القمة بين ملك الأردن والرئيس الأمريكى بايدن

جدة - نرمين السيد - وأوضح القصر الملكى "جلالة الملك عبدالله الثانى يبدأ مباحثات موسعة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن فى البيت الأبيض". ووصل، فى وقت سابق، الملك عبدالله الثانى وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، إلى البيت الأبيض، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكى.

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