عاجل.. 11 مصابا بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق شرقى بغداد

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر الأمنى العراقى أن "عبوة ناسفة انفجرت قبل قليل فى سوق الوحيلات بمدينة الصدر". وأضاف المصدر أن "الانفجار أسفر عن إصابة 11 شخصاً بجروح على الأقل".

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