تمويل شخصي بدون كفيل براتب 3000 ريال فقط لجميع الفئات

يقدم بنك البلاد تمويل شخصي بدون كفيل للمواطنين السعوديين والمقيمين، وهو مساعدة للشباب الراغبين بالزواج أو بناء مشاريع خاصة أو للتعليم أو أي أسباب أخري، ويقدم بنك البلاد تمويل مبايعة بحيث يقوم البنك ببيع السلعة للعميل وتملكه لها وتحت تصرفه ولكن بشروط يحددها البنك، والشروط كالتالي. شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك البلاد السعودي بدون كفيل يشترط علي المتقدم أن يكون لديه حساب جاري في بنك البلاد السعودي.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

لا بد أن يكون عمل المتقدم في إحدي المنشأت التي يعتمدها البنك سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

الدخل الشهري للمتقدم لتمويل بنك البلاد لا يقل عن 3000 ريال سعودي، ولا يقل عن 3500 ريال سعودي للعملاء المقيمين.

توافر جميع الشروط وتقديم الاوراق والمستندات المطلوبة من بنك البلاد للموافقة علي التمويل الشخصي. مميزات التمويل الشخصي من بنك البلاد التمويل الشخصي من بنك البلاد متوافق مع الشريعة الاسلامية وأحكام الدين الإسلامي.

يمكن للعميل شراء أسهم من أي شركة ضمن قائمة الأسهم المعتمدة.

تمويل شخصي وسريع بشروط سهلة وميسرة، بفترة سداد طويلة تصل 60 شهر.

تمويل شخصي لا يحتاج الي كفيل.

يتم تحديد الأقساط حسب دخل المتقدم الشهري، ويمكن للعميل السداد المبكر في الوقت المناسب ويكون بأحكام وضوابط البنك.

يمكن أيضا تأجيل سداد الأقساط من كل عام، وفي بداية سداد الأقساط من الممكن تأجيلها بالاتفاق مع البنك.

التمويل المقدم من بنك البلاد يصل الي 2 مليون ريال سعودي بشروط ميسرة وتسهيلات في السداد.

يمكن للعميل الحصول علي تمويل أخر بعد سداده جزء من القرض يحددها البنك.

تمويل بنك البلاد متوفر للمواطنين السعوديين والمقيمين لعمال القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمتقاعديين. كيفية التقديم علي تمويل منتج بنك البلاد الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك البلاد والضغط علي التمويل الشخصي.

الضغط علي تمويل الأسهم، الانتظار قليلا حتي تظهر الشروط والمستندات المطلوبة وبعد الاطلاع اضغط علي طلبك الأن.

قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية والبيانات المطلوبة وتقديم الاوراق والوثائق المطلوبة، وكتابة رمز التحقق.

قم بإرسال الطلب، ويمكن التواصل للاستفسار عبر هذا الرقم920001002، أو الذهاب الي أقرب فرع من فروع بنك البلاد لمزيد من المعلومات. شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك البلاد السعودي بدون كفيلمميزات التمويل الشخصي من بنك البلاد الوسوم

يقدم بنك البلاد تمويل شخصي بدون كفيل للمواطنين السعوديين والمقيمين، وهو مساعدة للشباب الراغبين بالزواج أو بناء مشاريع خاصة أو للتعليم أو أي أسباب أخري، ويقدم بنك البلاد تمويل مبايعة بحيث يقوم البنك ببيع السلعة للعميل وتملكه لها وتحت تصرفه ولكن بشروط يحددها البنك، والشروط كالتالي. شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك البلاد السعودي بدون كفيل يشترط علي المتقدم أن يكون لديه حساب جاري في بنك البلاد السعودي.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

لا بد أن يكون عمل المتقدم في إحدي المنشأت التي يعتمدها البنك سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

الدخل الشهري للمتقدم لتمويل بنك البلاد لا يقل عن 3000 ريال سعودي، ولا يقل عن 3500 ريال سعودي للعملاء المقيمين.

توافر جميع الشروط وتقديم الاوراق والمستندات المطلوبة من بنك البلاد للموافقة علي التمويل الشخصي. مميزات التمويل الشخصي من بنك البلاد التمويل الشخصي من بنك البلاد متوافق مع الشريعة الاسلامية وأحكام الدين الإسلامي.

يمكن للعميل شراء أسهم من أي شركة ضمن قائمة الأسهم المعتمدة.

تمويل شخصي وسريع بشروط سهلة وميسرة، بفترة سداد طويلة تصل 60 شهر.

تمويل شخصي لا يحتاج الي كفيل.

يتم تحديد الأقساط حسب دخل المتقدم الشهري، ويمكن للعميل السداد المبكر في الوقت المناسب ويكون بأحكام وضوابط البنك.

يمكن أيضا تأجيل سداد الأقساط من كل عام، وفي بداية سداد الأقساط من الممكن تأجيلها بالاتفاق مع البنك.

التمويل المقدم من بنك البلاد يصل الي 2 مليون ريال سعودي بشروط ميسرة وتسهيلات في السداد.

يمكن للعميل الحصول علي تمويل أخر بعد سداده جزء من القرض يحددها البنك.

تمويل بنك البلاد متوفر للمواطنين السعوديين والمقيمين لعمال القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمتقاعديين. كيفية التقديم علي تمويل منتج بنك البلاد الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك البلاد والضغط علي التمويل الشخصي.

الضغط علي تمويل الأسهم، الانتظار قليلا حتي تظهر الشروط والمستندات المطلوبة وبعد الاطلاع اضغط علي طلبك الأن.

قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية والبيانات المطلوبة وتقديم الاوراق والوثائق المطلوبة، وكتابة رمز التحقق.

قم بإرسال الطلب، ويمكن التواصل للاستفسار عبر هذا الرقم920001002، أو الذهاب الي أقرب فرع من فروع بنك البلاد لمزيد من المعلومات. شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك البلاد السعودي بدون كفيلمميزات التمويل الشخصي من بنك البلاد

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