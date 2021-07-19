انت الان تتابع تفاصيل خبر dari iq رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين 2021 بالعراق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين 2021 بالعراق dari iq أصبح الآن متاحاً لكل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام الموضوعة من قبل وزارة الإعمار والإسكان العراقية، والتي أعلنت في وقت سابق عن طرح قطع من الأراضي السكنية لتوزيعها على المواطنين المتقدمين للحصول عليها وتنطبق عليهم الشروط، موضحة أن الهدف من توزيع الأراضي السكنية هو مساعدة الشباب والفئات الأكثر احتياجاً للحصول على سكن ملائم.

dari iq رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين

وقالت وزارة الإعمار والإسكان العراقية أن التسجيل سيكون من خلال الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين على رابط البوابة الإلكترونية التابع لوزارة الإعمار والإسكان، وأنه سيتم التأكد من المعلومات والبيانات المسجلة ودراسة طلبات المتقدمين قبل الموافقة على الطلبات.

وأشارت وزارة الإعمار والإسكان أن قطع الأراضي السكنية موزعة على جميع محافظات العراق لكي يسمح لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة من الأراضي السكنية المطروحة، مؤكدة أن هناك فئات لها الأولوية في الطلبات المقدمة وأنه يسمح للسيدات المطلقات والأرامل الذين لديهم أطفال بالتسجيل في التقديم للحصول على قطع أراضي سكنية بالعراق.

تنبيهات هامة عند التسجيل في الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين

قالت وزارة الإعمار والإسكان أنه يجب على المواطنين الراغبين في التسجيل للحصول على الأراضي السكنية بالعراق dari iq الانتباه جيداً للشروط التالية عند التسجيل وهي:

كتابة رقم الهاتف بشكل صحيح حيث سيتم التأكد من رقم الهاتف. عدم التسجيل أكثر من مرة في الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين . استعد بالوثائق الشخصية الثبوتية قبل القيام بعملية التسجيل والتقديم. أخفاء أي معلومة مطلوبة سيعرض المتقدم للمسائلة القانونية والعقوبات القضائية لذلك يجب تحري الدقة أثناء التقديم. يجب مراجعة المعلومات والبيانات المسجلة حيث أن الجهات الحكومية تعمل على مراجعتها وتدقيقها. الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالمنحة وفهم التعلمات من أسس التقديم. التزام التعهد بالاستفادة من القرارات الحكومية السابقة.

خطوات التسجيل في رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين على dari iq

من خلال الخطوات التالية واتباعها بدقة يمكن التسجيل بنجاح على رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين بالعراق لكي يتم الاستفادة من المنحة.