ليلة دامية.. قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة ببغداد

أدى اعتداء إرهابي بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع، يوم الاثنين، في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح بانفجار عبوة ناسفة في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق بغداد، وصفته السلطات بالعمل الإرهابي.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، إن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة محلية الصنع، ألقيت داخل سوق "الوحيلات" بمدينة الصدر شرقي بغداد.

ووفقا لمصادر محلية، اتجهت السلطات العراقية إلى مكان الحادث مع فرق من الدفاع المدني لإطفاء أي حريق قد تسبب به.

وقال شهود لمصادر محلية إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق انفجرت وسط سوق الوحيلات داخل مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، مما أسفر عن إصابة مدنيين".

تحرك أمني

وأعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، صدور أمر من القائد العام بإيداع أمر فوج بالتوقيف على خلفية انفجار مدينة الصدر.

وقال اللواء رسول بتغريدة اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بإيداع أمر الفوج الأول لواء الرابع شرطة اتحادية أمر القوه الماسكة للأرض في سوق الوحيلات بمدينة الصدر التوقيف".

وأضاف إن "الأمر تضمن فتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بالحادث".