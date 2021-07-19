موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 2021 / 1442 بالدقائق.. توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في الإمارات

موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 2021 / 1442بالدقائق واستعدادات استقبال عيد الأضحي المبارك الذي يحل علينا خلال الساعات المعدودة المقبلة، ويرغب كافة المسلمين في هذا الوقت معرفة موعد صلاة عيد الأضحي في دبي 2021 / 1442 وغيرها من مدن دولة الإمارات، وفي إطار عرض توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في الإمارات نوضح أذاب ذبح أضحية العيد فهى من السنن المؤكدة عن سيدنا إبراهيم ولكن هناك من يغفل عن أداب ذبح الأضحية.

موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 2021 / 1442

حددت صلاة عيد الأضحي 2021 في دبي على أن تكون في تمام الساعة 6:00 صباحً، وصرح طاهر العامري، المتحدث باسم إدارة الطوارئ والأزمات، أن إقامة صلاة العيد 2021 بمساجد البلاد في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة، مع منع التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات.

توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 الإمارات

لاتختلف الإمارات عن أي دولة أخري، وبناء عليه فإن توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في الإمارات يكون بعد طلوع الشمس بحوالى 15 لـ 20 دقيقة ويمكن مطالعته في المدينة التى تقيم فيها صلاة العيد الكبير في الإمارات على النحو الآتي:

صلاة العيد في أبوظبي 06:05 صلاة العيد في دبي 06:00 صلاة العيد فى الشارقة 06:00 صلاة العيد فى العين 06:00 صلاة العيد في الفجيرة 05:56 صلاة العيد في عجمان 05:58 صلاة العيد في أم القيوين 05:59 صلاة العيد في رأس الخيمة 57: 05 صلاة العيد في جبل علي 06:02 صلاة العيد في مدينة خليفة 06:05 صلاة العير في مدينة زايد 06:10 صلاة العيد في خورفكان 05:56 صلاة العيد في دبا الفجيرة 05:56 صلاة العيد في دبا الحصن 05:56 صلاة العيد في الشامخة 06:04 صلاة العيد في بني ياس 06:05 صلاة العيد فى الرويس 06:13 صلاة العيد فى الذيد 05:58

آداب ذبح أضحية العيد

أجمع الفقهاء على آداب ذبح أضحية العيد والتى يجب أن يعلمها كل مسلم وهي تتطلب الآتي: