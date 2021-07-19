موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2021 / 1442 دبي وأبو ظبي وكل المدن.. موعد صلاة العيد الكبير

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2021 / 1442 بمختلف الدول يهم كافة المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن موعد صلاة عيد الأضحي 2021 والتى تمتد من بعد طلوع الشمس حتى صلاة الظهر، ولم يعد يهتم المسلمون بشئ في التوقيت الحالي سواء صلاة عيد الأضحي المبارك، وجمع أضحية العيد واستعداد للذبائح لأحياء سنة إبراهيم وسط مراسم بهجة وفرحة العيد على الكبير والصغير وروحانيات الهدوء، فـ موعد صلاة العيد الكبير من أهم المناسبات عند المسلمين.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2021 / 1442

يتحدد موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2021 / 1442 كما تتحدد صلاة العيد في الشرع أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة، وتتباين صلاة عيد الأضحي في الإمارات بمختلف المدن بواقع دقائق معدودة بين كل مدينة والآخري، ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على التباعد الاجتماعي بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامات.

موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في الإمارات

وأعلنت وزارة الأوقاف الإماراتية عن عم موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في مختلف المدن من خلال الجدول التالى:

صلاة العيد في أبوظبي 06:05 صلاة العيد في دبي 06:00 صلاة العيد فى الشارقة 06:00 صلاة العيد فى العين 06:00 صلاة العيد في الفجيرة 05:56 صلاة العيد في عجمان 05:58 صلاة العيد في أم القيوين 05:59 صلاة العيد في رأس الخيمة 57: 05 صلاة العيد في جبل علي 06:02 صلاة العيد في مدينة خليفة 06:05 صلاة العير في مدينة زايد 06:10 صلاة العيد في خورفكان 05:56 صلاة العيد في دبا الفجيرة 05:56 صلاة العيد في دبا الحصن 05:56 صلاة العيد في الشامخة 06:04 صلاة العيد في بني ياس 06:05 صلاة العيد فى الرويس 06:13 صلاة العيد فى الذيد 05:58

صلاة عيد الأضحي 2021 في البيت

تعد صلاة عيد الأضحي وصلاة عيد الفطر من السنن المؤكدة والتى قد يلجأ المسلمين إلى صلاة عيد الأضحي 2021 في البيت لتداعيات فيروس كورونا، ويمكن أدائها في البيت مثل إقامة صلاة العيد في المسجد وهى على النحو الآتي: