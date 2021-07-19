نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في الفروانية 2021 / 1442 الكويت.. وخير دعاء يوم عرفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الفروانية 2021 / 1442 أعلنته وزارة الأوقاف الكويتية، كما كشفت عن مواعيد صلاة عيد الأضحي 2021 في الكويت بمختلف المدن، وسمحت للنساء المشاركة في صلاة عيد الأضحي هذا العام، وناشدت المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بما يضمن الحماية لجميع المصليين، وبدأت المساجد تتزين استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وانتشرت الأضاحي في مختلف المدن.

موعد صلاة عيد الأضحى في الفروانية 2021 / 1442

جاء موعد صلاة عيد الأضحي في الفروانية 2021 /1442 في تمام الساعة 5:17 صباحً يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحي المبارك الموافق 20 يوليو على أن تكون إقامة صلاة العيد في المساجد النموذجية والساحات الرياضية لاستيعاب المصلين والمحافظة عليهم من وباء فيروس كورونا، وسط تعليمات مشددة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

صلاة عيد الأضحي 2021 في الكويت

يترقب المسلمون موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في الكويت بمختلف الدول، وتتحدد صلاة العيد 2021 في الشرع بعد حوالى 15 دقيقة من طلوع الشمس، لذلك يمكن رصد صلاة عيد الأضحي 2021 في الكويت من خلال الجدول التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى الكويت 2021-1442

المدينة التوقيت

مدينة الكويت 5.16

الفروانية 5.17

حولي 5.16

الجهراء 5.18

الأحمدي 5.17

مبارك الكبير 5.16

دعاء يوم عرفة

يدعو المرء ربه في يوم عرفة بما يتمنى أن يتحقق له، ولكن هناك دعاء يوم عرفة الذي يردده المسلمون من السنة النبوية على النحو الآتي:

“لبَّيك اللهم لبَّيك، لبيك وسعديك والخيرُ كلُّه في يديك ومنك وإليك، اللهمَّ ما قلتُ من قول، أو حلفتُ من حلف، أو نذرتُ من نذر فمشيئتُك بين يدَي ذلك كلِّه، ما شئتَ كان وما لم تشأْ لم يكن، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا بك، إنَّك على كلِّ شيء قدير، اللهمَّ ما صليتُ من صلاة، فعلى من صليتُ، وما لعنتُ من لعني فعلى من لعنتُ، أنت وليِّي في الدنيا والآخرة، توفَّني مُسلمًا وألحقني بالصالحين، اللهم فاطرَ السَّموات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، ذا الجلالِ والإكرام، فإني على عهدِك في هذه الحياة الدنيا، وأُشهِدُك وكفى بك شهيدًا بأني أشهدُ أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لك المُلك ولك الحمد، وأنت على كل شيءٍ قدير، وأشهد أنَّ محمدًا عبدك ورسولك، وأشهد أنَّ وعدك حقٌّ، ولقاءك حقٌّ، والساعة حقٌّ، آتية لا ريب فيها، وأنك تبعثُ من في القبور، وأنَّك إن تكِلْني إلى نفسي تكِلُني إلى ضعفٍ وعَورةٍ وخطيئةٍ، وإني لا أثِقُ إلَّا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلَّها، إنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت، وتُبْ عليَّ إنك أنت التوابُ الرَّحيم”.

بذلك يكون قد اتضح كل ما يخص موعد صلاة عيد الأضحى في الفروانية 2021 / 1442 الكويت والمساجد المتاحة للصلاة والإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع التجمعات والسيطرة على وباء كورونا.