نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في الجهراء 2021 / 1442 الكويت.. والوقت الأنسب لذبح الأضحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الجهراء 2021 / 1442 أشهر المدن في دولة الكويت والتى يسكنها الكثيرون من أهل البلد أو المقيمين للعمل فيها، ومع اقتراب موعد عيد الأضحي 2021 يتساءل المسلمون عن موعد صلاة عيد الأضحى في الجهراء 2021 / 1442 تحديدًا أو موعد صلاة عيد الأضحي 2021 الكويت بمختلف المدن، فيما تدور في أذهانهم أسئلة كثيرة حول أضحية العيد والوقت الأنسب لذبح الأضاحي، وفضل يوم وقفة عرفة وصيام غير الحجاج والذي تغفر فيه الذنوب لمن صامه.

موعد صلاة عيد الأضحى في الجهراء 2021 / 1442

كشفت وزارة الأوقاف عن موعد صلاة عيد الأضحى في الجهراء 2021 / 1442 في تمام الساعة 5:18 صباحً، مع إتاحة الصلاة في المساجد النموذجية في المدينة وكذلك الساحات الكبري والمراكز الرياضية لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين وكافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في الكويت

أعلنت وزارة الأوقاف أن موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في الكويت تكون في تمام الساعة 5:15 بمدينة الكويت يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحي المبارك، ويتباين توقيت عيد الأضحي 2021 في الكويت بمختلف المدن بحوالى دقائق بسيطة بين كل مدينة وآخر حسب سطوع الشمس فيها، حيث أن صلاة عيد الأضحي في الشرع تكون بواقع 15-20 دقيقة بعد طلوع الشمس.

أنسب وقت لذبح أضحية العيد

أجمع الفقهاء أن ذبح الأضحية مستمر على مدار 4 أيام عيد الأضحي المبارك، ويكون من بعد شروق أول أيام عيد الأضحي حتى نهاية أيام التشريق، وتوزع على الفقراء والمحتاجين وأصحابها.

وفق ماجاء في السنة النبوية، فإن ذبح الأضاحي يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، فإنه صلى ثم ذبح، وقال: (من صلى صلاتنا ونسك بنسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له)، لذلك يفضل المسلمون ذبح الأضحية بعد صلاة العيد.

وبذلك يكون اتضح كل مايخص موعد صلاة عيد الأضحى في الجهراء 2021 / 1442 الكويت، ونهنى المسلمين بحلول عيد الأضحي المبارك، وقفة عرفات، داعيًا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال. وان يغفر لنا جميع الذنوب صغيرها وكبيرها وأن يرزقنا حج بيته الحرام العام القادم.