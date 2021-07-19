جدة - نرمين السيد - عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن بالغ قلقها، بسبب الانتخابات البرلمانية الإثيوبية التى فاز فيها حزب «الرخاء» بزعامة رئيس الوزراء آبى أحمد الذى يطمح فى الفوز بفترة ثانية فى المنصب.





وقال ساميويل وربيرج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فى تصريحات خاصة «لم تكن الانتخابات التى أجريت فى إثيوبيا بتاريخ 21 يونيو الماضى حرة ونزيهة، فالديمقراطية تزدهر عندما تكون مؤسسات الحكم شاملة وشفافة وخاضعة للمسائلة ومستجيبة لشعبها، فالانتخابات فى حد ذاتها ليست علامة كافية للديمقراطية أو الإصلاح السياسى الحقيقى». واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حديثه قائلا: «من الأهمية بمكان أن يجتمع الإثيوبيون لمواجهة الانقسامات المتزايدة.. نحث السياسيين وقادة المجتمع على نبذ العنف والامتناع عن تحريض الآخرين على العنف».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الخارجية الأمريكية: الانتخابات الإثيوبية لم تكن حرة ونزيهة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.