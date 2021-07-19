بريطانيا.. تحذيرات من موجة حر شديدة

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يشمل التحذير جنوب ويلز وجنوب غرب إنجلترا وشرقى هامبشاير حتى جزيرة وايت، على أن يبقى التحذير ساريا حتى نهاية يوم الخميس، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وضربت موجة حارة جنوب إنجلترا الشهر الماضى، وسجل جنوب غرب لندن أعلى مستوى قياسى له فى 2021 عند 29.7 درجة مئوية فى 14 يونيو.

لكن خبراء حذروا من أن درجات الحرارة من المرجح أن ترتفع أكثر من ذلك، مع توقعات بوصولها إلى 33 درجة مئوية على الأرجح فى إنكلترا وويلز.