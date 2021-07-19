الرئاسة اللبنانية: استشارات تكليف رئيس جديد للحكومة تعقد فى 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - قررت الرئاسة اللبنانية إجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة فى 26 من الشهر الجارى، بعد أيام من اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريرى عن التكليف إثر خلافات مستمرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون.





وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أعلنت الرئاسة اللبنانية فى تغريدة، اليوم الاثنين، أنه: "تحدّد الاثنين 26 تموز الجارى موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة"، موضحة أنه "سيصدر بعد قليل الجدول المفصّل للمواعيد".

وأعلن الحريرى، الأسبوع الماضى، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد تعذر الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون. وقال: "إن الرئيس عون طلب تعديلات اعتبرها جوهرية فى التشكيلة الحكومية". مضيفا: "طرحت على الرئيس عون أن يحظى بوقت أطول للتفكير بالصيغة الحكومية التى قدمتها، لكنه قال إننا لن نستطيع التوافق، لذلك قدمت اعتذارى عن تشكيل الحكومة".

ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولى بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالى منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكى، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوزمن 400 فى المئة.