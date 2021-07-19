الوطنية العراقى: مصر والسودان بحاجة لوقفة عالمية لمساندة حقهما بنهر النيل

جدة - نرمين السيد - وقال علاوى فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "موقف بعض الدول ومحاولاتها منع تدفق المياه فى مجالاتها الطبيعية تحدٍ صارخ للحضارة وحياة المواطنين وللأعراف والقوانين الدولية".

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