موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2021 / 1442 واحدة من أهم المدن في دولة الإمارات ويسكنها العديد من المواطنين والمقيمين في البلد، وفي الساعات الجارية يشغل أذهان من لم يكتب لهم موسم الحج 2021 دعاء وقفة عرفات خلال صيامهم ليستجيب الله لدعواتهم خاصة أن يوم وقفة عرفة فرصة يحرص على استغلالها كل مسلم من السنة للسنة التى تليها وفيها تكفير للذنوب، وبعد ذلك توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في الإمارات، ويأتى تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2021 / 1442بالدقيقة كما تتحدد صلاة عيد الأضحي في الشرع أي بعد ربع أو ثلث ساعة من طلوع الشمس.

موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2021 / 1442

حددت وزارة الأوقاف الإماراتية، موعد صلاة عيد الأضحي في الشارقة 2021 في تمام الساعة 06:00 صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو مع تقليل مدة الصلاة والخطبة طبقًا للإجراءات الاحترازية المتأخذة في ظل أزمة كورونا، كما تتباين صلاة عيد الأضحي 2021 في الإمارات بعدة دقائق بين كل مدينة والآخري.

صلاة عيد الأضحى 2021 في الإمارات

أكد طاهر العامري، المتحدث باسم إدارة الطوارئ والأزمات، أن صلاة عيد الأضحي 2021 في الإمارات تقام في المساجد الكبرى على أن تكون الخطبة والصلاة لاتتجاوز 15 دقيقة، مناشدًا المصلين بتجنب التجمعات والمصافحة للحد من انتشار الوباء وزيادة الإصابات في البلاد.

دعاء وقفة عرفات لغير الحجاج

يعتبر الدعاء هو حلقة الوصل بين العبد وربه، والدعاء يوم عرفة فيه استجابه، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفات من أكثر أيام الله التي يعتق فيها عباده من النار، كما أن الدعاء فيه مستجاب، وقال رسول الله: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إِلَهَ إِلاَّ الله وحده لا شريك لَه، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير».

وحاليًا يترقب المسلمون موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2021 / 1442 وينجون الله بالأدعية والرجاء من الله عز وجل أن يستجيب لدعواتهم.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2021 / 1442 بالدقيقة.. وصيغة دعاء وقفة عرفات لغير الحجاج.