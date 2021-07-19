خير الدعاء دعاء يوم عرفة…أفضل دعاء في يوم عرفة لقضاء الحاجة

كل المسلمين يبحثون عن خير الدعاء دعاء يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لا يرد فيه الدعاء أبدا. وينتهي مع غروب الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إِلَهَ إِلاَّ الله وحده لا شريك لَه». وأقسم الله عزوجل بيوم عرفة وانه من أكثر أيام الله التي يعتق فيها عباده من النار وهو افضل الأيام التي يعيشها المسلمون وينزل الله عزوجل إلى السماء الدنيا نزولاً يليق به ويقترب من عباده وقال النبي عليه أفضل الصلوات والسلام «وإنَّهُ ليدنو عزَّ وجلَّ، ثمَّ يباهي بِهِمُ الملائِكَةَ، فيقولُ: ما أرادَ هؤلاءِ» وسنتعرف في الأسطر التالية دعاء يوم عرفة مستجاب ومكتوب.

خير الدعاء دعاء يوم عرفة

كما من الواجب على المسلمين اكثار الدعاء وذكر الله في هذا اليوم المبارك. وأوقاته لا ترد فيها دعوة أبدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما مِن أيام العمل الصالح فيهن أحبّ إلى اللَه مِن هذهِ الأيام العشر. قالوا: يا رسول اللَّه ولا الجِهاد في سبيل الله ؟.. فقال ولا الجهاد في سبيل اللَّه إلَّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء». وفي هذا اليوم يشهد الله سبحانه وتعالي تقرب عباده وتذللهم إليه لانه أفضل أيام السنة عند الكثير من أهل العلم ويستطيع المسلم ان يدعو بما تيسر من الادعية.

أفضل دعاء يوم عرفة مستجاب

يوم عرفة يوم عظيم ومبارك ولا يوجد في هذه الدنيا يعتق فيه العباد من النار، فمن الواجد زيادة الدعاء وأن وان نجتهد في الذكر وسؤال الجنة والتعوذ بالله من النار وان نكثر من قول لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة عظيمة ولها أثر كبير وسؤال العفو من الله بقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والدعاء للأصدقاء والاهل والعائلة وولاة الامور أن يصلح حالهم ويوفقهم لتحكيم شريعة الله.

أفضل الأوقات الدعاء يوم عرفة

من الواب على الحاج وغير الحاج استثمار وقته بالدعاء، والذكر وتلاوة القرآن الكريم ويفضل اغتنام آخر النهار أي بعد صلاة العصر وليتفرغ للدعاء تفرغًا كاملاً ومن بين أفضل الاوقات أيضا

الدعاء يكون مستجاب ولا يرد أبدا بعد الصلاة المكتوبة.

كما هو معلوم الدعاء بين الأذان وإقامة الصلاة.

تكون الأدعية مستجابة أيضا عند سماع صوت الأذان وعند النداء للصلوات المكتوبة

الدعاء مستجاب أيضا عند السجود والاخلاص في الدعاء

قول هذا الدعاء«لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» مستجاء ولا يرد أبدا مع قول ما يريد الانسان ويتمنى.

دعاء الصائم ودعاء الوالدو لولدها مستجاب وادعية المسافر

أفضل دعاء للأبناء والوالدين

علاوة على ذلك هذه مجموعة مختارة من الأدعية للوالدين والأبناء، وهي ادعية قرآنية بإذن الله مستجابة. ولا ترد ابدا ومن المستحب الدعاء بها والاجتهاد في ترديدها. كلما سمحت الفرصة للمسلم وخاصة في هذه االساعات المباركة:

(رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا).

(رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ).

(رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ).

(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ).

(رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)..[١١] (رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ).

دعاء للميت في يوم عرفة

كلنا لدينا اقارب واحباب وأصدقاء قد ماتوا وكل ما يحتاجه الميت في قبره هو الدعاء له بالرحمة ودخول الجنة والمغفرة والعتق ممن عذاب النار ونضع بين أيديكم أفضل دعاء للميت في هذا اليوم العظيم ومن الادعية المأثورة عن السول محمد -صلى الله عليه وسلم-، حيث قال: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّارِ).