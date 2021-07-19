موريتانيا تحظر صلاة عيد الأضحى بسبب كورونا

حظرت الحكومة الموريتانية إقامة صلاة عيد الأضحى، الموافق الأربعاء في موريتانيا، وشددت حظر التجول الليلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت اللجنة الحكومية المكلفة مراقبة الوباء تقديم موعد بدء حظر التجول ساعتين ليصبح من الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً (بالتوقيت المحلي وغرينتش)، بحسب بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاثنين.

وأصبح وضع الكمامة إلزاميا وتم حظر التجمعات وفق التدابير الجديدة.

تشهد موريتانيا البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، ارتفاعا في عدد الإصابات منذ أسبوع. وأعلنت البلاد أكثر من 22 ألف إصابة و508 وفيات منذ بداية الوباء.

كما قررت اللجنة الحكومية، بناء على رأي لجنة العلماء، "إقامة صلاة العيد في البيت"، بعد أن كان يحضرها عدد كبير من المصلين عادة في مكان عام كبير، بحسب البيان.

و أطلقت الحكومة الموريتانية، يوم الإثنين، حملة توعية من أجل احترام تدابير مكافحة فيروس كورونا.