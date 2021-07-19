دوت الخليج : :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الانقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق معان،نتج عنه وفاة زوجين اثر تعرضهما لاصابات بالغة في الجسم واصابة اربعة من اطفالهم وسائق المركبة الاخرى بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث ومن ثم نقلهم واخلاء الوفاتين الى مستشفى معان الحكومي ،ومستشفى الملكة رانيا الحكومي والاصابات قيد العلاج . وبين الناطق الإعلامي ان الكوادر الطبية بمستشفى معان الحكومي قامت بإجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة واخراج الجنينين ووضعهما على الأجهزة الطبية ( الخداج ) .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة زوجين واصابة اربعة من اطفالهم اثر حادث تصادم في معان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.