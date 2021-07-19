بن زايد: الشراكة مع السعودية قوية ومستمرة

جدة - نرمين السيد - وقال بن زايد، فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "سعدت اليوم بلقاء أخى محمد بن سلمان فى الرياض.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الاستراتيجى .. الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة".

وكان فى استقبال بن زايد، والوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان، كما كان في استقباله الأمير تركى بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان.