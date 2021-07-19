نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1443. أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن أسماء الطلبة المقبولين بكلية الملك خالد العسكرية من حملة الثانوية العامة. حيث طالبت كلية الملك خالد العسكرية كافة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية، إلى ضرورة الاستعلام عن قبولهم بالكلية وذلك من خلال إدخال رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية، حتي يتأكد الطلاب من مدى قبول طلباتهم للالتحاق بالكلية. ومن ثم البدء في تجهيز الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة. والتي يتم اصطحابها عند المراجعة.

رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة 1443

يمكن الآن للطلبة والطالبات من حملة الثانوية العامة. الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية، وذلك بعدما أعلنت لجنة القبول والتسجيل عن نتائج القبول وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

من جهة أخرى فقد أصدرت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني بياناً، أعلنت فيه عن أنها سوف تتشرف بخدمة المتقدمين بطلباتهم للالتحاق بالكلية والذين ظهرت نتائجهم بالقبول في الكلية، حيث ستقوم اللجنة بتطبيق كافة الاجراءات والمعايير وضوابط الاختيار بدقة ووفقاً للشكل الذي يحقق متطلبات وزارة الحرس الوطني من الرجال.

وأشارت بأن لجنة القبول والتسجيل قد أعدت كتيب يتضمن كافة المعلومات الضرورية التي يحتاج الطالب المترشح للقبول بالكلية لها، وأيضاً شروط وتعليمات القبول بالكلية ونبذة شاملة عن الدراسة بالكلية.

شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة 1443:-

حددت لجنة القبول والتسجيل بالكلية عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين من حملة الثانوية العامة بالكلية وهذه الشروط هي:-

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

2- أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك وغير مدان بأي حكم شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- ألا يكون متزوج من غير سعودية.

4- السن لا يقل عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 17 عام، ولا يزيد عن 22 عام.

5- أن يتناسب طوله مع وزنه ويكون الحد الأدنى (165 سم ، 52 كجم)، والحد الأعلى (188سم، 95 كجم).