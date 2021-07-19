عاجل.. محمد بن زايد يصل الرياض فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - كما كان في استقباله الأمير تركى بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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