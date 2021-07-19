جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فأن مئات الأشخاص مازالوا فى عداد المفقودين فى أعقاب موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التى ضربت المنطقة.
وأضافت الشبكة، أن جهود البحث والإنقاذ مازالت جارية فى محاولات للعثور على المزيد من الناجين أو الأشخاص العالقين بسبب الفيضانات، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الضحايا سقط فى ألمانيا.
يشار إلى أن هذه الفيضانات العارمة قد تسببت حتى الآن فى إحداث خسائر مادية كبيرة ودمار ليس فقط فى ألمانيا بل فى مناطق عدة ببلجيكا وهولندا ولكسمبورج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أوروبا إلى 189 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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