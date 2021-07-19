ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أوروبا إلى 189 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فأن مئات الأشخاص مازالوا فى عداد المفقودين فى أعقاب موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التى ضربت المنطقة.

وأضافت الشبكة، أن جهود البحث والإنقاذ مازالت جارية فى محاولات للعثور على المزيد من الناجين أو الأشخاص العالقين بسبب الفيضانات، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الضحايا سقط فى ألمانيا.

يشار إلى أن هذه الفيضانات العارمة قد تسببت حتى الآن فى إحداث خسائر مادية كبيرة ودمار ليس فقط فى ألمانيا بل فى مناطق عدة ببلجيكا وهولندا ولكسمبورج.