الصحة العراقية: الوضع الوبائى خطير جدا.. والكادر الطبى لا يكفى

جدة - نرمين السيد - وجه الوكيل الفنى والمكلف بإدارة وزارة الصحة العراقية الدكتور هانى العقابى، اليوم الإثنين، تحذيرا إلى الشعب العراقى بسبب الوضع الوبائى فى البلاد، مشيرا إلى أن العراق دخل ذروة المرحلة الثالثة من فيروس كورونا.





وقال العقابى فى بيان، إن "الوضع الوبائى فى العراق خطير جداً"، مضيفا أن "عدد الراقدين فى المستشفيات بعد الإصابة بكورونا كثير والكادر الطبى لا يكفى". وتابع "لا نستطيع اجتياز أزمة الوباء وتقليل عدد الداخلين إلى المستشفيات إلا بأخذ اللقاح".

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