وقت صلاة عيد الاضحى 2021 في فرنسا || موعد صلاة العيد باريس وكل المدن الفرنسية

موعد صلاة عيد الاضحى في فرنسا 2021. حيث أن المسلمون في كل مكان يستعدون لاستقبال عيد الأضحى المبارك بعد ساعات معدودة. وبدأ الاستعداد والتجهيز من ملابس العيد والتجهيز ليوم النحر. ومن اهم المعلومات التي يبحثون عنها هو وقت صلاة العيد باريس 1442، وعبر المقال نتعرف سويا على توقيت صلاة عيد الأضحى 2021 فرنسا. التي يعد الدين الإسلامي فيها ثاني أكبر الديانات بين سكانها.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في فرنسا

قبل أن نتعرف علي توقيت صلاة العيد الأضحى في باريس 2021. نعلمكم أنه قدرت العديد من الاستطلاعات أن السكان المسلمين يشكلون 5.6% من سكان فرنسا. مع زيادة النسبة عند النظر لشريحة السكان تحت عمر 25 عاما. اغلب المسلمين في فرنسا من اتباع المذهب السني مع وجود نسبة من المذهب الشيعي. ونرفق لكم الآن تكبيرات العيد لترديدها.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة العيد باريس 2021 في فرنسا

كما تعرفنا علي توقيت صلاة العيد بفرنسا 1442. سنتعرف الآن. في الساعة 6:26 صباحاً مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة. وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية. ويمتد ميقات أداء الصلاة من الساعة 06:26 صباحا بعد شروق الشمس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يوليو 2021، وحتى موعد أذان الظهر، ويبدأ المسلمون في الأضحية، بعد انتهاء الصلاة حتي أخر أيام التشريق.