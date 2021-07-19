نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الاضحى 2021 لبنان || موعد صلاة العيد في بيروت وكل البقاع بلبنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في لبنان 2021. تم إعلانه رسمياً حيث أعلنت المصادر الفلكية بلبنان، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون الثلاثاء 20 يوليو 2021، الموافق 10 من شهر ذي الحجة 1442، ومن المقرر أن يتم تقليل الاحتفال بعيد الأضحى تجنباً لانتشار الإصابات بكوفيد-19. ولكن سيتم أداء الصلاة كما هو مقرر لها مع الأخذ في الاحتياطات كل الاحترازات. سنتعرف الآن علي وقت صلاة العيد بيروت 2021 بلبنان.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 لبنان

تمتد الإجازة بلبنان منذ يوم وقفة عرفة. وحتي نهاية يوم للعيد المبارك وهو الجمعة القادمة. ومن أهم الشعائر في الأعياد للمسلمين هو الإكثار من التكبير والتهليل. لهذا يجب ترديد تكبيرات العيد منذ الوهلة الأولي. ويمكنكم التعرف عليها الآن قبل أن نرفق ميقات الصلاة للعيد.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة العيد في بيروت 2021

كما تعرفنا علي توقيت صلاة العيد في ليبيا. سنتعرف علي وقت صلاة عيد الاضحى بيروت بلبنان الآن. في الساعة 06:01 صباحا وفقا لوسائل الإعلام اللبنانية. ويمتد ميقات أداء الصلاة من الساعة 06:01 صباحا بعد شروق الشمس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يوليو 2021، وحتى موعد أذان الظهر، ويبدأ المسلمون في الأضحية، بعد انتهاء الصلاة حتي أخر أيام التشريق، لكن لبنان يعاني خلال هذا العام من أزمة طاحنة، حيث لا وقود ولا دواء بسبب انهيار العملة المحلية والأزمة الاقتصادية التي أدت إلى غياب الفرحة بين طوائف الشعب.