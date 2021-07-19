نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الاضحى 2021 اليمن || موعد صلاة العيد في صنعاء وكل المدن اليمنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في اليمن 2021. تم تحديد وقت صلاة العيد صنعاء وكافة المدن اليمنية. وذلك بحلول أول أيام للعيد المبارك في بلاد المسلمين. كل عام وانتم بخير أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وحددت السلطات اليمنية أول أيام عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة الذي ينتظره المسلمون للصيام به والحصول على الأجر والثواب العظيم في هذا اليوم، حيث أنه سيكون يوم الاثنين 19 يوليو/تموز هو يوم الوقوف بعرفة، و الثلاثاء 20 يوليو/تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك، والإثنين 19 يوليو وقفة عرفة 1442 في اليمن. سنتعرف الآن توقيت صلاة عيد الأضحى 2021 اليمن.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 صنعاء

أعلنت اليمن أن إجازة عيد الأضحى في تبدأ يوم الاثنين 19 يوليو (9 ذو الحجة)، وحتى يوم الجمعة 23 يوليو (13 ذو الحجة)، وذلك مع انتهاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك. وكما تعرفنا علي وقت صلاة عيد الأضحى في سلطنة عمان. سنتعرف علي الخاص باليمن. لكن أولاً سنرفق لكم تكبيرات العيد كاملة مكتوبة لبدء ترديدها الآن كل عام وانتم بخير.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة العيد 2021 اليمن

تبيّن أن موعد صلاة عيد الأضحى في اليمن صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، ستكون في الساعة 06:02 ص، كما أن وقتها يمتد حتى موعد أذان الظهر ، ويجوز شرعاً ان تصليها وحدك او مع أسرتك إن تعذر عليك حضورها في المسجد.