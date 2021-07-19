15 بعثة أجنبية فى كابول تطلق دعوة مشتركة لطالبان لوقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وقالت البعثات الدبلوماسية وممثل حلف شمال الأطلسى: "فى عيد الأضحى.. يجب أن تضع طالبان أسلحتها للأبد وتظهر للعالم التزامها بعملية السلام". وصدر البيان المشترك عن البعثات الدبلوماسية لأستراليا وكندا والتشيك والدنمارك والاتحاد الأوروبى وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة للمثل المدنى لحلف شمال الأطلسي. وكانت حركة طالبان قد أعلنت فى عطلات الأعياد السابقة وقفا مؤقتا لإطلاق النار، إلا أنها لم تصدر مثل هذا الإعلان حتى الآن هذه المرة مع تحقيقها مكاسب كاسحة بمستويات غير مسبوقة تقريبا خلال معارك فى أنحاء البلاد.

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