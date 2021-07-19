نائب وزير الحج: مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد الجتماعى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج، أن الطاقة الاستيعابية لجبل الرحمة محددة ونعمل على تنظيم وفود الحجاج، مؤكدا أن الجولات التفقدية مستمرة للوقوف على اى مخالفات.





وأضاف نائب وزير الحج فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة، مشيرا إلى أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد الاجتماعى. كما أكد على أن مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة، لافتا إلى أنه سيتم توفير مساحات كبيرة لحملات الحجاج. وكانت قوافل حجاج بيت الله الحرام، قد بدأت بالتوافد صباح اليوم الإثنين، إلى صعيد عرفات مفعمين بأجواء إيمانية لأداء ركن الحج الأعظم.

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