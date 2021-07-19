وقت صلاة عيد الاضحى 2021 السودان || موعد صلاة العيد في الخرطوم وكافة المدن السودانية

موعد صلاة عيد الاضحى في السودان 2021. نتعرف معكم الآن مع حلول يوم عرفة المبارك علي وقت صلاة العيد في الخرطوم وكافة المناطق السودانية. هذا بعد أن أصدرت هيئة الفتوى بالمملكة العربية السعودية. أن أول أيام للعيد هو الثلاثاء 10 من ذي الحجة الموافق 20 من يوليو 2021. وأعلنت كذلك موعد صلاة العيد في السعودية. لهذا سنتعرف معكم الآن علي توقيت صلاة العيد 2021 السودان.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 الخرطوم في السودان

نتعرف معكم علي وقت صلاة العيد في الخرطوم ٢٠٢١ والمدن السودانية المختلفة. وجدير بالذكر أنه لم تحدد وزارة الأوقاف بالسودان حتى اللحظة ما إذا ستتم صلاة عيد الأضحى 2021 في الساحات العامة كالأعوام السابقة أم لا. حيث يتوقع بحسب مصادر مطلعة أن تقتصر صلاة عيد الأضحى على المساجد فقط تخوفا من جائحة كورونا. وقبل أن نتعرف علي مواقيت الصلاة نرفق لكم تكبيرات العيد كاملة بصيغتين مختلفتين.

موعد صلاة عيد الاضحى سوريا ٢٠٢١“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة العيد في الخرطوم 1442

تحدد توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في الخرطوم عاصمة للسودان. ليكون ميقات الصلاة الساعة 5:48 صباحاً. ويجب التعرف علي أن أداء الصلاة يكون بعد طلوع الشمس بقدر رمح. أي ما يعادل 15 إلي 20 دقيقة. وأفتى العلماء بإمكانية امتداد الصلاة حتي أذان الظهر كما تم التعرف مسبقاً لمن فاتته الصلاة في أي وقت.