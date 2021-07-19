موعد صلاة العيد في جميع ولايات المملكة العربية 1442 موعد صلاة عيد الأضحى

موعد صلاة العيد في ولايات المملكة العربية 1442 , موعد صلاة عيد الأضحى , يتم الإعلان من قبل المركز الفلكي في المملكة العربية السعودية , بأن يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر يوليو والموافق التاسع من شهر ذي الحجة هو يوم وقفة عرفات , وبذلك فأن أول أيام العيد يكون يوم الثلاثاء الموافق يوم العشرون من شهر يوليو و الموافق يوم العاشر من ذي الحجة , كما اعلن عن تفاصيل توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك , في مدن المملكة العربية , تسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن موعد الصلاة في الولايات المختلفة , وبالتأكيد توجهوا الي محركات البحث , لذلك قررنا بعد ملاحظة أعداد البحث الكثيرة إعلامكم بتوقيت الصلاة في ولايات المملكة العربية السعودية .

توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في ولايات السعودية

يوجد فرق بعض دقائق في موعد اقامة صلاة عيد الأضحى المبارك , فالمملكة العربية السعودية واسعه وكبيرة , توقيت صلاة العيد في ولايات السعودية المختلفة كما يلي :

صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة الرياض:في الساعة 5:36 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة مكة المكرمة:في الساعة 6:09 صباحًا

توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة المدينة المنورة: في الساعة 6:05 صباحًا

أما موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة تبوك:في الساعة 6:09 صباحًا

في مدينة الدمام صلاة عيد الأضحى المبارك :في الساعة 5:19 صباحًا

بالنسبة لمدينة الطائف صلاة عيد الأضحى المبارك : في الساعة 6:17 صباحًا

مدينة نجران صلاة عيد الأضحى المبارك : في الساعة 5:59 صباحًا

ينبع موعد صلاة عيد الأضحى المبارك: في الساعة 6:11 صباحًا

القويعية توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك :في الساعة 5:43 صباحًا

الظهران توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك : في الساعة 5:19 صباحًا

صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة القريات: في الساعة 6:00 صباحا

العلا توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك : في الساعة 6:07 صباحًا

جده توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك :في الساعة 6:11 صباحًا

صلاة عيد الأضحى المبارك

اقترب موعد عيد الأضحى كثيرا فأكثروا من التكبير والتهليل والتقرب الي الله : رددوا دائما .. الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد