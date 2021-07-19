بداية الدوام بعد اجازة عيد الأضحى موعد استئناف العمل بعد العيد 2021 , الموظفون في جميع الدول الاسلامية في انتظار اجازة العيد في شوف ولهفة , ويرغبون بمعرفة عدد أيام الإجازة , ومتي تبدأ ومتي موعد استئناف العمل , لكي يتمكنوا من الترتيب للعطلة , عطلة عيد الأضحى من اشهر العطلات الرسمية في جميع الدول العربية , وليس المملكة العربية السعودية , هذا بالإضافة الي أنها اجازة مدفوعة الأجر , في الآونة السابقة تسائل جميع الرجوع من اجازة العيد للعمل مرة مره اخري , وبات هذا ظاهرا بشدة في الإنترنت , و من خلال المقال الأتي نعرض لكم موعد استئناف العمل مرة اخري بعد اجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية

اجازة عيد الأضحى في المملكة السعودية

تختلف عدد أيام اجازة العيد من قطاع لقطاع داخل المملكة , وهذا بسبب أن القطاع العام مرتبط بالنظام المدني , علي عكس القطاعات الخاصة التي ترتبط بنظام داخلي هي تتحددها , وفي العادة يكون عدد أيام اجازة القطاع العام اكثر من القطاع الخاص , بشأن بداية الدوام الرسمي بعد عيد الأضحى 1442 في القطاع الحكومي , فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن أن اجازة القطاع الحكومي تبدأ منذ نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق يوم الرابع من شهر ذو الحجة , والموافق يوم الرابع عشر من شهر يوليو , فيكون أخر يوم في اجازة العيد هو يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ذو الحجة , ويتم استئناف الدوام يوم الاثنين الموافق يوم السادس عشر من ذي الحجة



موعد استئناف العمل في القطاع الخاص

يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر يوليو هو بداية اجازة الموظفين العاملين في القطاع الخاص ( يوم وقفة عرفات ), وتنتهي في يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون من شهر يوليو , وعلي هذا الأساس إذا أول أيام دوام في العمل بعد عيد الأضحى المبارك هو يوم السبت الموافق الرابع والعشرون من شهر يوليو , وفي بعض القطاعات الخاصة الأخري سوف تكون البداية يوم الأحد الموافق الخامس والعشرون من شهر يوليو , وبهذا نكون قد قدمنا لكم مواعيد استئناف العمل في القطاعات الخاصة والعامة المملكة العربية السعودية .