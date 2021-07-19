تكبيرات عيد الأضحى بصوت جميل مع تردد القنوات الناقلة للتكبيرات 2021

تكبيرات عيد الأضحى بصوت رائع مع تردد القنوات المفتوحة الناقلة للتكبيرات 2021 التي تبدأ الاحتفالات به خلال دقائق معدودة، حيث أن في الساعات القليلة الماضية بدأت ارتفاع شديد على معظم مواقع البحث عن تحميل اجمل أصوات التكبيرات احتفالا بقدوم عيد المسلمين الكبير، لذا قمنا في هذا التقرير بتوضيح الترددات الجديدة للقنوات الفضائية الناقلة إلي التكبيرات.

تكبيرات عيد الأضحى بصوت جميل

تختلف أصوات التكبيرات من كل دولة عن الأخري، إلا أن سماع التكبيرات والتهليلات تبدأ من وقفة عرفات وتستمر حتي نهاية اخر أيام العيد 2021/1442، حيث ذكر علماء الفلك منذ أيام أن عيد الأضحى للمسلمين يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، لذا يمكنكم تنزيل تردد قناة تكبيرات العيد.

خصصت العديد من القنوات الفضائية بداية من اليوم عرض طواف المسلمين حول الكعبة مروراً بكل مناسك الحج مروراً بالتكبيرات فمن أهم هذه القنوات التي تنقل هذه الأحداث قناة العراب وقناة كنوز وبعض القنوات الأخري التي يمكنكم ضبط ترددها كالتالي:

قناة تكبيرات العيد القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 التردد 12149

تنقل الفضائية المصرية شعائر الوقوف بعرفة تكبيرات العيد عيد الأضحى، حيث يمكنكم ضبط إشارة البث المباشر للقناه عن طريق تثبيت تردد 12053، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي)، حيث تستمر التكبيرات والتهليلات الجميلة على القناة حتي انتهاء أيام العيد المبارك، يمكنكم أيضا التعرف علي أسماء قنوات تكبيرات العيد.

يمكنكم سماع ومشاهدة المسلمين وترديد التكبيرات معهم من خلال تنزيل احدث ترددات القنوات الفضائية عن طريق اختيار الضبط وإضافة التردد الجديد 10728 ومن ثم تضع الترميز 27500 واستقطاب أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.



معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

التردد: 12015.

التردد 10922 الجودة HD معدل الترميز 27500 الاستقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 7/8.

كما يمكنكم تنزيل التردد على العرب سات لقناه لبيك اللهم لبيك من خلال وضع التردد التالي (القمر الصناعي عرب سات، تردد 12015، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي، معامل تصحيح الخطأ 3/4)، يمكنكم سماع اجمل أصوات التكبيرات.

في النهاية نقدم لكم التهنئة كل عام وانتم بخير ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة في تكبيرات عيد الأضحى بصوت جميل مع تردد القنوات المفتوحة الناقلة للتكبيرات 2021.