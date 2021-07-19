روسيا تسجل 24633 إصابة جديدة بكورونا و719 وفاة

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 24633 إصابة جديدة بكوفيد-19 منها 4007 في موسكو، مما يرفع مجمل الإصابات على مستوى البلاد إلى خمسة ملايين و982766 منذ بدء الجائحة. وأعلن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضا تسجيل 719 وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويبلغ إجمالي الوفيات إلى 149138.

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