جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت عائلته، إن "فيسترجارد توفى أثناء نومه بعد فترة طويلة من اعتلال صحته". وكان الرسام وراء 12 رسما نشرتها صحيفة "Jyllands-Posten" اليومية المحافظة تحت عنوان "وجه محمد"، أثار أحدها غضبا خاصا لدى مسلمى العالم، ما أدى إلى احتجاجات عالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة رسام الكاريكاتير الدنماركى صاحب الرسوم المسيئة للنبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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