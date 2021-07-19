إيران: جولة فيينا السابعة ستجريها الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال زادة فى حديثه الصحفى الأسبوعى اليوم الإثنين، إن المهم هو مصلحة الشعب الإيرانى وتنفيذ القرارات العليا للنظام، مؤكدا "لن نقبل بالتفاوض على ما هو أوسع من الاتفاق النووى".
وأكد أنه فى حال التزمت أمريكا بتعهداتها الواردة فى القرار الأممى 2231 وعادت إلى الاتفاق النووى فأن إيران ستعود إلى التزاماتها بعد اختبار صدق الإجراء الأمريكى.
وتابع بالقول "لقد أبلغنا مجموعة 4+1 بأن جولة فيينا السابعة ستجريها الحكومة الجديدة".
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