بعد ردها الناري.. حلا شيحة تتراجع عن تصريحاتها بشأن والدها

بعد التصريحات النارية التي وجهتها الفنانة المصرية المعتزلة، حلا شيحة، لوالدها الفنان التشكيلي أحد شيحة، ردا على قوله إنها "اختُطفت فكريا" على يد زوجها الداعية معز مسعود، عادت لتصدر تصريحات جديدة بدا وكأنها تعتذر من خلالها لوالدها.

ونشرت حلا شيحة صورة تجمعها بوالدها على حسابها في تطبيق إنستغرام، مرفقة إياها بتعليق جاء فيه: "حبيبي والدي الغالي أعز الناس. بحبك ومحدش يقدر يخلف بيننا ابدا، وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس.. أنت غالي عندنا كلنا".

جاء ذلك بعد هجوم شنته الفنانة المعتزلة على والدها، ردا على تصريحات له تنتقد ما فعلته بزميلها تامر حسني، الذي شاركها بطولة فيلم "مش أنا".

وكانت أزمة شيحة قد بدأت، بعد أن أبدت استياءها بسبب ظهورها مؤخرا في لقطات من أغنية لحسني، تم تصويرها ضمن الفيلم الذي يجمعهما، وذلك قبل إعلانها اعتزال الفن، وهاجمت زميلها حسني في منشور على مواقع التواصل.

وبعد تلك الأحداث، خرج أحمد شيحة بتصريحات صحفية، انتقد فيها ما فعلته ابنته، وتعليقاتها التي اعتبرها كثيرون مهينة للفن والفنانين.

وقال: "كلام ما يصحش، وهي صورت الفيلم وكانت معجبة به جدا، والكلام ده ما أعرفش أساسه إيه، إنتي صورتي وخلاص.. مش دي حلا اللي أنا أعرفها".

وتابع: "حلا عمرها ما قالت إن الفن حرام، ونحن الآن أمام عملية اختطاف لحلا شيحة وحزين عليها".

من جانبها، لم تسكت الفنانة، وردت على والدها بتصريحات في منشور على حسابها في "إنستغرام"، الأحد، قائلة: "الحقيقة مصدومة من الكلام الذي قاله والدي عن زوجي (الداعية معز مسعود) الذي تزوجته بكامل إرادتي، والحمد لله وجدت معه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة هذه الأيام".

وأضافت: "لم يخطفني أحد كما قال والدي والكلام لا يصح أبدا.. أنا أحب زوجي وسعيدة بحبه لي ونحترم بعض. معز يحترم رأيي ويقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني.. وطبعا يساعدني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته.. وهو أكبر بكثير من كل الكلام اللي بيتقال عليه وافتراءات مش صحيحة وهو أبعد ما يكون عنها".

وتابعت قائلة: "أنا زعلانة من والدي جدا لأنه يعرف معز كويس (جيدا) جدا وقعدوا مع بعض كتير، ووالدي يحبه جدا وشاف (رأى) منه كل خير.. معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره وكان مستقرا في حياته ولديه 3 أولاد.. وفي الآخر زيي (مثلي) لم يكمل زواجه وحدث الطلاق، وكلنا معرضين لهذا".

واختتمت منشورها بالقول: "في الآخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب، إنه لا يصح أبدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع.. أنا الحمد لله سعيدة في حياتي".

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية في مصر انتقدت ما اعتبرته "محاولات العودة للوراء بنشر الفكر الظلامي"، وأعلن نقيب الممثلين أشرف زكي، شطب شيحة من النقابة.